Россиянин из ревности заколол односельчанина ножом

В Староюрьевском районе Тамбовской области пьяный сельчанин приревновал сожительницу к соседу и дважды ударил его ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 8 января 47-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании сожительницы и односельчанина. Во время застолья ему показалось, что приятель оказывает знаки внимания его возлюбленной, он решил выяснить отношения с оппонентом и в ходе ссоры дважды ударил его ножом.

Спасти 53-летнего пострадавшего не удалось, нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеил обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее в Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника.