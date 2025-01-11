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Россиянин из ревности заколол односельчанина ножом

В Тамбовской области мужчина напал на соседа с ножом из ревности
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В Староюрьевском районе Тамбовской области пьяный сельчанин приревновал сожительницу к соседу и дважды ударил его ножом. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, 8 января 47-летний обвиняемый распивал спиртные напитки в компании сожительницы и односельчанина. Во время застолья ему показалось, что приятель оказывает знаки внимания его возлюбленной, он решил выяснить отношения с оппонентом и в ходе ссоры дважды ударил его ножом.

Спасти 53-летнего пострадавшего не удалось, нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Вологодской области сожитель ударил женщину ножом из-за ссоры во время ремонта. Мужчина вместе со своей 55-летней сожительницей клеил обои в ее квартире, в какой-то момент между ними возникла ссора. Злоумышленник схватил со стола нож и ударил им возлюбленную в спину. Пострадавшую удалось спасти, ее здоровью был причинен тяжкий вред. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело. Решением суда он заключен под стражу.

Ранее в Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника.

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