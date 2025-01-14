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Заключенный демонстрировал в ИК нацистскую татуировку и стал фигурантом нового дела

В Костромской области мужчину подозревают в демонстрации нацистской татуировки
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Костромской области 50-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как продемонстрировал татуировку. Об этом сообщает СК РФ по региону.

Инцидент произошел в одной из ИК. По версии следствия, заключенный показал другим осужденным рисунок на коже, на котором была изображена нацистская символика.

Пропаганда соответствующих символов запрещена, поэтому в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о публичном демонстрировании нацистской символики.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы, допрашиваются свидетели, назначены лингвистическая и культурологическая судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

В рамках закона за такое преступление фигурант может получить срок до четырех лет.

До этого в Петербурге мужчину задержали за демонстрацию татуировки с гербом украинских националистов. Суд арестовал его на 14 суток.

Ранее в США 9-летняя девочка попросила тату-мастера набить ей на шею портрет Трампа.

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