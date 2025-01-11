Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В сети осудили мастера, сделавшего 9-летней девочке татуировку в виде флага США

В США 9-летняя девочка попросила тату-мастера набить ей на шею портрет Трампа
close
соцсети

В сети раскритиковали татуировщика из Аризоны, который набил на руку девятилетней девочки флаг США. Об этом пишет Daily Mail.

Тату-мастер и художник, известный в сети под ником Соса, рассказал, что около года назад в его салон Black Onyx Empire Tattoo в Юме приехала семья с дочерью, которая попросила нанести ей на шею портрет Дональда Трампа. Как отмечается, в штате Аризона несовершеннолетние могут делать татуировки с разрешения родителей, причем они должны присутствовать при этом. Это правило было соблюдено, но Соса сомневался, что сможет выполнить заказ, а затем убедил школьницу сделать вместо портрета «более патриотичную татуировку» — флаг США на руке.

Его пост с получившимся рисунком подвергся критике со стороны интернет-пользователей. Мастер попытался оправдаться, отметив, что семья клиентки была родом из Турции, и у них есть традиция делать татуировки. Он сказал, что сначала пробовал отказаться от выполнения заказа и попросил за работу $500 вместо $80, но родители ребенка были согласны и на это. В итоге они убедили его в том, что это действительно важно для их семьи.

«Они были очень благодарны за то, что оказались в Соединенных Штатах. Они просто были благодарны. Они сказали, что видят в Дональде Трампе героя. Я сказал ей прийти через год, если она все еще будет хотеть [набить] Трампа, пусть сделает, но подумает», — отметил тату-мастер.

Спустя год девочка действительно вернулась и сообщила, что все-таки передумала делать такую татуировку. Художник признался, что не ожидал такой бурной и негативной реакции под видео, где он работает над рисунком.

«Я получаю много плохих отзывов в Google, но любая реклама — это хорошая реклама», — заявил американец.

Ранее мужчина с татуировкой черепа на лице пожаловался, что не может найти работу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами