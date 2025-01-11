В сети осудили мастера, сделавшего 9-летней девочке татуировку в виде флага США

В сети раскритиковали татуировщика из Аризоны, который набил на руку девятилетней девочки флаг США. Об этом пишет Daily Mail.

Тату-мастер и художник, известный в сети под ником Соса, рассказал, что около года назад в его салон Black Onyx Empire Tattoo в Юме приехала семья с дочерью, которая попросила нанести ей на шею портрет Дональда Трампа. Как отмечается, в штате Аризона несовершеннолетние могут делать татуировки с разрешения родителей, причем они должны присутствовать при этом. Это правило было соблюдено, но Соса сомневался, что сможет выполнить заказ, а затем убедил школьницу сделать вместо портрета «более патриотичную татуировку» — флаг США на руке.

Его пост с получившимся рисунком подвергся критике со стороны интернет-пользователей. Мастер попытался оправдаться, отметив, что семья клиентки была родом из Турции, и у них есть традиция делать татуировки. Он сказал, что сначала пробовал отказаться от выполнения заказа и попросил за работу $500 вместо $80, но родители ребенка были согласны и на это. В итоге они убедили его в том, что это действительно важно для их семьи.

«Они были очень благодарны за то, что оказались в Соединенных Штатах. Они просто были благодарны. Они сказали, что видят в Дональде Трампе героя. Я сказал ей прийти через год, если она все еще будет хотеть [набить] Трампа, пусть сделает, но подумает», — отметил тату-мастер.

Спустя год девочка действительно вернулась и сообщила, что все-таки передумала делать такую татуировку. Художник признался, что не ожидал такой бурной и негативной реакции под видео, где он работает над рисунком.

«Я получаю много плохих отзывов в Google, но любая реклама — это хорошая реклама», — заявил американец.

Ранее мужчина с татуировкой черепа на лице пожаловался, что не может найти работу.