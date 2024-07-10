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В метро Петербурга спасли девушку, упавшую под состав

В Петербурге на станции метро «Выборгская» пассажирка упала на рельсы

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Zamir Usmanov/Global Look Press

В метро Петербурга спасли девушку, которая упала на пути. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, инцидент произошел на станции «Выборгская». При каких обстоятельствах петербурженка упала на пути, неизвестно. После инцидента сотрудники метрополитена оперативно вытащили ее.

«Девушка жива, но вроде бы сломала руку», – поделились свидетели.

Как сообщает «Форпост», в пресс-службе метрополитена подтвердили информацию о произошедшем.

«Сотрудники подземки оперативно достали пассажирку на платформу», – сообщается в публикации.

Из-за падения девушки на рельсы на красной ветке на некоторое время останавливали движение. На данный момент поезда курсируют в штатном режиме.

До этого в метро Петербурга ногу мальчика зажевало в эскалаторе. Как рассказала мать пострадавшего, сначала она попыталась самостоятельно вытащить конечность, но не получилось, поэтому она попросила остановить механизм. Достать ногу удалось только после того, как очевидец разрезал сапог.

Ранее в Петербурге пассажир упал на пути на синей ветке метро.

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