Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Уфе мужчину подозревают в расчленении нового партнера его бывшей

SНОТ: в Уфе ревнивец расчленил нового парня экс-возлюбленной перед Новым годом
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Уфе мужчину задержали за убийство нового возлюбленного его бывшей девушки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным Telegram-канала, 36-летний пострадавший по имени Владислав пропал 27 декабря прошлого года. Благодаря его сестре начались поиски, но долгое время мужчину найти не могли.

Спустя около двух недель выяснилось, что к пропаже может быть причастен экс-партнер нынешней девушки Владислава. После допроса подозреваемого выяснилось, что мужчина избил соперника, приревновав к возлюбленной.

Во время конфликта Владислав умер. Мужчина решил скрыть следы убийства и расчленил тело потерпевшего, после чего распределил по пакетам и оставил в лесу.
На данный момент неизвестно, знала ли женщина о том, что ее экс-партнер расправился с нынешним.

До этого в Тамбовской области местный житель несколько раз ударил ножом соседа, во время застолья приревновав к нему свою сожительницу. В результате мужчина умер.

Ранее в Саратове ревнивца обвинили в нападении на жену с ремнем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами