В Уфе мужчину подозревают в расчленении нового партнера его бывшей

В Уфе мужчину задержали за убийство нового возлюбленного его бывшей девушки. Об этом сообщает Life со ссылкой на SНОТ.

По данным Telegram-канала, 36-летний пострадавший по имени Владислав пропал 27 декабря прошлого года. Благодаря его сестре начались поиски, но долгое время мужчину найти не могли.

Спустя около двух недель выяснилось, что к пропаже может быть причастен экс-партнер нынешней девушки Владислава. После допроса подозреваемого выяснилось, что мужчина избил соперника, приревновав к возлюбленной.

Во время конфликта Владислав умер. Мужчина решил скрыть следы убийства и расчленил тело потерпевшего, после чего распределил по пакетам и оставил в лесу.

На данный момент неизвестно, знала ли женщина о том, что ее экс-партнер расправился с нынешним.

До этого в Тамбовской области местный житель несколько раз ударил ножом соседа, во время застолья приревновав к нему свою сожительницу. В результате мужчина умер.

Ранее в Саратове ревнивца обвинили в нападении на жену с ремнем.