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В Саратове женщина потеряла сознание после нападения супруга с ремнем

В Саратове ревнивца будут судить за нападение на жену с ремнем
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Shutterstock

В Саратове мужчина стал фигурантом уголовного дела после конфликта с супругой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в квартире дома на 3-м Кавказском переулке. По версии правоохранителей, 67-летний мужчина схватил ремень и обвил вокруг шеи супруги.

В какой-то момент пострадавшая потеряла сознание, но позже очнулась, смогла оттолкнуть супруга и вызвать полицию.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Известно, что в момент инцидента фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Как полагают следователи, причиной стала ревность.

На данный момент расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Хабаровском крае мужчина схватил возлюбленную за шею во время ссоры. В какой-то момент пострадавшая укусила партнера за руку, в ответ сожитель укусил ее за щеку и ухо.

Ранее в Алтайском крае ревнивец вонзил отвертку в шею спящего соперника.

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