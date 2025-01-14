Американская актриса погибла при пожаре в Калифорнии

Американская актриса Дэлис Карри, которая играла в фильмах «Братья Блюз», «Десять заповедей» и «Леди поет блюз», погибла в пожаре, который охватил Лос-Анджелес. Останки 95-летней женщины были найдены в ее доме, сообщает телеканал ABC7.

По его данным, 7 января внучка актрисы Келли отвезла Карри домой, после чего уехала и легла спать. Она проснулась от смс-уведомления экстренных служб о том, что в доме ее бабушки пропал свет. Когда она была в пути, полиция позвонила ей и сообщила, что дом Карри полностью сгорел. В огне было уничтожено все имущество, кроме синего кадиллака. С прошлого вторника актриса считалась пропавшей без вести.

Сегодня, неделю спустя, останки женщины были обнаружены в ее уничтоженном доме в Алтадине. Причиной инцидента стало распространение пожара Итон, который охватил многие районы Лос-Анджелеса.

Сильные лесные пожары начались в округе Лос-Анджелес 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс. Затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня. Тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Около 180 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома, сгорели тысячи зданий. Домов лишились многие голливудские знаменитости: актеры Мел Гибсон и Энтони Хопкинс, певица Пэрис Хилтон и другие. Президент США Джо Байден объявил о крупном стихийном бедствии и распорядился оказать штату федеральную помощь.

Ранее Трамп сравнил ущерб от пожаров в Калифорнии с последствиями ядерного удара.