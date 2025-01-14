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Названа причина взрыва на карьере в Томской области

Заряды для горных работ взорвались в карьере в Томской области при перевозке
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Shutterstock/Cbenjasuwan

Взрыв на карьере в Томской области произошел из-за детонации зарядов для горных работ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«По предварительным данным, в процессе транспортировки сдетонировали подлежащие уничтожению промышленные взрывчатые вещества», — сообщили в Следственном комитете.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

Следственные органы уточнили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего — в результате инцидента есть пострадавшие: один человек получил ранения, еще двое — ранения, несовместимые с жизнью.

О взрыве на территории карьера, расположенного в Томском районе, днем сообщал региональный Центр медицины катастроф. По данным экстренных служб, ЧП произошло при утилизации взрывчатых веществ промышленного назначения.

Ранее взрыв и пожар случились на газоперерабатывающем предприятии в Коми.

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