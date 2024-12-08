В России призвали быстрее разрабатывать вакцину от птичьего гриппа из-за мутации

Российским ученым необходимо быстрее разрабатывать вакцину от птичьего гриппа из-за угрозы заражения людей. Об этом заявил ТАСС вирусолог, член-корреспондент РАН, руководитель лаборатории вирусного патогенеза НИИ вирусологии имени Д.И. Ивановского НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Олег Жирнов.

«Нужно, конечно, разрабатывать [вакцину]. Не только нужно, нужно быстрее разрабатывать, потому что угроза вообще реальная, что этот грипп перейдет с птиц на человека», — сказал вирусолог.

Он отметил, что уже есть «кое-какие мутации», и мониторинг показывает, что такая угроза шаг за шагом идет к человеку.

По его словам, угроза перехода птичьего гриппа на людей очень серьезная, так как этот вирус высокопатогенный и имеет вирулентность для человека «где-то в районе 65-70%». Таких вирусов очень мало — может быть один или два, поэтому угроза «рядом», добавил Жирнов.

3 декабря врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко сообщал, что в России ведется разработка кандидатных вакцин от штамма птичьего гриппа H5N1.

Ранее эксперт рассказал, когда возможен подъем заболеваемости гриппом.