ОСН: в Подмосковье знакомый избил и изнасиловал женщину после ссоры

В Подмосковье ссора знакомых закончилась побоями и изнасилованием. Об этом со ссылкой на источник сообщает ОСН.

По информации издания, инцидент произошел в городе Мытищи. Мужчина пришел к своей знакомой, и между ними случилась ссора. В ходе конфликта гость вышел из себя и напал на женщину, он нанес ей большое количество ударов по голове и лицу. После этого агрессор изнасиловал хозяйку жилища.

После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сообщается, что стражи порядка задержали подозреваемого. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Бурятии пьяный мужчина изнасиловал ожидавшую такси незнакомку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее лежавший на земле мужчина изнасиловал женщину, которая остановилась, чтобы ему помочь.