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Знакомый избил и изнасиловал женщину после ссоры в Подмосковье

ОСН: в Подмосковье знакомый избил и изнасиловал женщину после ссоры
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Depositphotos

В Подмосковье ссора знакомых закончилась побоями и изнасилованием. Об этом со ссылкой на источник сообщает ОСН.

По информации издания, инцидент произошел в городе Мытищи. Мужчина пришел к своей знакомой, и между ними случилась ссора. В ходе конфликта гость вышел из себя и напал на женщину, он нанес ей большое количество ударов по голове и лицу. После этого агрессор изнасиловал хозяйку жилища.

После произошедшего пострадавшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. Сообщается, что стражи порядка задержали подозреваемого. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого в Бурятии пьяный мужчина изнасиловал ожидавшую такси незнакомку. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. На данный момент расследование завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее лежавший на земле мужчина изнасиловал женщину, которая остановилась, чтобы ему помочь.

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