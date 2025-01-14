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Москвич получил ожоги из-за стельки с подогревом

Mash: в Москве мужчина получил ожог из-за стельки с подогревом
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

Житель Москвы попал в больницу после того, как воспользовался товаром с маркетплейса. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 44-летний мужчина купил электростельку с подогревом. Во время прогулки по улице у него задымилась обувь из-за замыкания и возгорания литиевой батареи.

«Мужчина успел все снять, но получил сильный ожог», – сообщается в публикации.

Ранее в Калининграде мальчик попал в больницу после взрыва петарды. Пострадавший получил многочисленные травмы, мать оказала ему первую помощь. Медики диагностировали у школьника открытые раны руки, мелкие повреждения лица, груди и живота. Помимо этого, у мальчика наблюдается снижение слуха, но его состояние оценили как удовлетворительное.

До этого в Петербурге 57-летняя женщина получила ожоги 35% тела из-за загоревшейся на ней сорочки. Травмы медики обнаружили на шее, животе и кистях рук.

Ранее в Башкирии подросток получил фейерверком в голову и впал в кому.

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