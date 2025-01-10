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Российский школьник получил множество травм после взрыва петарды в руке

«Клопс»: в Калининграде у школьника в руке взорвалась петарда
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Ben Schonewille/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде школьник получил множество травм в результате взрыва петарды в руке. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах региона сообщает «Клопс».

По информации издания, инцидент произошел в СНТ, расположенном на окраине города. У 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда, мать оказала ему первую помощь, забинтовав раны, и вызвала бригаду скорой помощи.

Врачи диагностировали у школьника снижение слуха, а также открытые раны руки, повреждения мягких тканей обеих ног от стоп до бедер, множество мелких повреждений лица, груди и живота. Мальчика доставили в детскую областную больницу, где он проходит лечение. Его состояние на сегодняшний день оценили как удовлетворительное.

До этого в Сочи восьмилетнему мальчику оторвало петардой два пальца. У него также диагностировали контузию левого глаза, ссадины лица и рану левой кисти. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Москве пенсионерка пострадала из-за петарды, брошенной в ее окно подростками.

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