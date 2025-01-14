Россиянка попала в реанимацию из-за загоревшейся на ней сорочки

В Петербурге женщина получила ожоги из-за загоревшейся на ней сорочки

В Санкт-Петербурге местная жительница оказалась в ожоговой реанимации из-за загоревшейся на ней сорочки. Об этом сообщает «Мойка78».

По информации издания, инцидент произошел в ночь на 14 января. Охваченная пламенем ткань оставила на теле 57-летней женщины серьезные ожоги — пострадало 35% кожи.

Ожоги 1-2 степени врачи обнаружили на лице пострадавшей, шее, груди, животе, левом плече и кистях рук. По предварительным данным, к случившемуся могло привести курение.

Накануне в Петербурге две женщины попали в больницу с ожогами ягодиц после поездки в автобусе. В пресс-службе «Пассажиравтотранса» сообщили, что пассажиры, ранее ехавшие в этом автобусе, пролили на сиденье средство бытовой химии.

Ранее в Петербурге подросток получил ожог глаз из-за взрыва самодельной петарды.