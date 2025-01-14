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В Германии зафиксировали новые полеты неизвестных дронов

Spiegel: новые полеты дронов заметили над предприятиями и военным объектом в ФРГ
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Shutterstock

Власти Германии зафиксировали новые полеты беспилотников над крупным промышленным объектом и складом боеприпасов в немецкой федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Об этом сообщает Der Spiegel.

В публикации подчеркивается, что беспилотники были замечены вечером 13 января, об этом доложила в полицию охрана химического парка города Марль.

Кроме того, дроны увидели над складом боеприпасов бундесвера в Дорстене, а также в районе Бохума, Оберхаузена и Эссена.

По словам журналистов, правоохранительные органы не считают, что данные полеты были случайными.

13 января сообщалось, что около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии.

8 января газета Bild писала, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников. В министерстве внутренних дел ФРГ тогда отмечали, что дроны могли быть использованы в ходе «российской гибридной войны».

Ранее на авиабазе в Германии обнаружили следы проникновения.

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