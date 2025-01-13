Над аэродромом в Баварии заметили дроны неизвестного происхождения

Около 10 дронов неизвестного происхождения были замечены в небе над военным аэродромом в Баварии. Об этом сообщает Die Presse.

Согласно материалу издания, следователи рассматривают версию о шпионской деятельности, связанной с ситуацией на Украине. В настоящее время проводится поиск свидетелей, которые могли бы предоставить информацию о возможных причастных к этому делу. Расследование проводится Генеральной прокуратурой Мюнхена совместно с криминальной полицией Баварии.

8 января газета Bild писала, что немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников. В министерстве внутренних дел ФРГ тогда отмечали, что дроны могли быть использованы в ходе «российской гибридной войны».

В середине декабря журнал Der Spiegel писало, что неопознанные дроны были замечены над рядом промышленных объектов в Германии и американской авиабазой Рамштайн в ФРГ. По данным журналистов, в вечернее время 3 и 4 декабря над военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. При этом ни одного оператора дронов не было обнаружено, несмотря на интенсивные поисковые меры.

Ранее на авиабазе в Германии обнаружили следы проникновения.