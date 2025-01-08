В Германии зафиксировали рост шпионажа с использованием беспилотников

Немецкие власти зафиксировали число жалоб на шпионаж за объектами системы безопасности страны с помощью беспилотников. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на министерство внутренних дел республики.

По данным министерства, использование беспилотников для шпионажа значительно выросло в Германии. В ведомстве отметили, что дроны могли быть использованы в ходе «российской гибридной войны».

По данным издания, в полицейские участки страны поступило порядка 100 обращений о неопознанных дронах.

До этого журнал Der Spiegel писал, что неопознанные беспилотники были замечены над рядом промышленных объектов в Германии и американской авиабазой Рамштайн в ФРГ в последние недели. По данным журналистов, в вечернее время 3 и 4 декабря над военной базой США было зафиксировано множество беспилотников. При этом ни одного оператора дронов не смогли найти.

Ранее американский ученый объяснил появление неизвестных беспилотников над США.