Мальдивы установили новый рекорд по числу российских туристов

АТОР: турпоток россиян на Мальдивы рекордно вырос на 7,7% в 2024 году

Мальдивы в 2024 году установили новый исторический рекорд по числу российских туристов. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на статистику мальдивской иммиграционной службы.

«В 2024 году российский турпоток на Мальдивы поставил исторический рекорд — 225 205 визитов. Это на 7,7% больше, чем в 2023 году и на 1,25% больше предыдущего рекорда 2021 года», — отметили в ассоциации.

Наименее популярными месяцами для поездок на Мальдивы у россиян в 2024 году стали май, июнь и сентябрь, самыми популярными — январь, февраль, март, июль, август и период с октября по декабрь, при этом пик посещений пришелся на октябрь, а минимум — на май.

23 декабря в АТОР заявили, что число поездок россиян за границу с любыми целями по итогам 2024 года увеличится минимум на 17% относительно 2023 года, до 17,35 млн поездок. По данным ассоциации, в основном граждане РФ ездили в 2024 году на отдых в ОАЭ (1,9 млн туристов, + 10,3% относительно 2023 года), Египет (1,5 млн, +17%), Таиланд (1,74 млн, +17,4%), Китай (1,95 млн, +101%). Подавляющее большинство россиян летали в Турцию — всего 7 млн туристов, но прироста относительно 2023 года не случилось, показатель зафиксировался на уровне 2019 года.

Ранее стало известно, где россияне будут отдыхать летом 2025 года.