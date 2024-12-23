Названо число зарубежных поездок россиян в 2024 году

АТОР: число зарубежных поездок россиян в 2024 году увеличилось на 17%

Число поездок россиян за границу с любыми целями по итогам 2024 года увеличится минимум на 17% относительно 2023 года, до 17,35 млн поездок, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров (АТОР).

Как отметили в ассоциации, из общего количества поездок турпоток по пяти популярным направлениям составляет более 80% (13,89 млн). Свыше 9 млн поездок организовано российскими туроператорами.

В основном россияне ездили в 2024 году на отдых в ОАЭ (1,9 млн туристов, + 10,3% относительно 2023 года), Египет (1,5 млн, +17%), Таиланд (1,74 млн, +17,4%), Китай (1,95 млн, +101%). Подавляющее большинство россиян летали в Турцию — всего 7 млн туристов, но прироста относительно 2023 года не случилось, показатель зафиксировался на уровне 2019 года.

Также в топ-10 вошли Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы и Индонезия.

На прошлой неделе вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что радикального роста цен на отели в Турции в 2025 году ожидать не стоит — вероятнее всего, средние ценовые показатели повторят текущий год.

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