Суд заочно приговорил к колонии строгого режима наемника из Латвии

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил гражданина Латвийской Республики Улдиса Волмарса к 14 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили на сайте Генпрокуратуры РФ.

Мужчину признали виновным по статье о наемничестве.

«В суде установлено, что в период с марта по август 2022 года Волмарс прибыл на территорию Украины и добровольно вступил в Интернациональный легион», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, после прохождения боевой подготовки солдата обеспечили оружием и боеприпасами и отправили на линию боевого столкновения в качестве наемника. За время нахождения в составе ВСУ он получил материальное вознаграждение на сумму порядка 375 тыс. рублей.

До этого стало известно, что российские суды в течение 2024 года вынесли заочные приговоры 50 иностранным наемникам, участвовавшим в боевых действиях на стороне ВСУ.

В надзорном ведомстве рассказали, что в 2023 году в суды были направлены обвинительные заключения по двум уголовным делам, возбужденным в отношении двух иностранных наемников. При этом инстанции вынесли им надлежащие приговоры.

Ранее колумбийский наемник сдался в плен ВС РФ в Курской области.