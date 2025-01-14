Житель Подмосковья несколько лет совращал девочку с ограниченными возможностями

В Наро-Фоминске мужчина несколько лет совращал девочку с инвалидностью

В подмосковном Наро-Фоминске правоохранительные органы расследуют преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает Regions.ru со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, несовершеннолетняя с ограниченными возможностями здоровья несколько лет назад осталась без матери. За девушкой ухаживает женщина-опекун. Девочка познакомилась с мужчиной, который длительное время, по предварительной информации, несколько лет, совращал ее.

В какой-то момент несовершеннолетняя рассказала о противоправных действиях против нее опекунше, а та заявила в полицию. После этого подозреваемого нашли и задержали.

До этого стало известно, что дворник-мигрант почти год совращал школьницу в подвале жилого дома в Петербурге.

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