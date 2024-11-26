Дворник-мигрант почти год совращал школьницу в подвале жилого дома в Петербурге

В Петербурге иностранец, работавший дворником, почти год совращал девочку в подвале. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, дворник-мигрант познакомился со школьницей на улице и стал к ней приставать. Мужчина регулярно заманивал ребенка в подвал с июня 2020 года по март 2021 и развращал.

При этом злоумышленник заставлял школьницу молчать о происходящем, применяя методы запугивания. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали и обстоятельства случившегося.

До этого в Благовещенске мужчина соблазнял школьницу, выдавая себя за подростка. Когда о произошедшем стало известно правоохранителям, было возбуждено уголовное дело.

Ранее школьная учительница совратила троих подростков и получила 18 лет тюрьмы.