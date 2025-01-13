В Росавиации заявили, что рейсов между Россией и Китаем достаточно

Росавиация: число рейсов между РФ и Китаем достаточно для удовлетворения спроса

В Росавиации заявили, что количества рейсов между Россией и КНР достаточно для удовлетворения потребностей в низкий сезон. Об этом говорится в Telegram-канале представителя Росавиации.

«В сезон перевозок с относительно низким спросом, этой частотности достаточно для удовлетворения потребностей граждан России и Китая в прямых перелетах между столицами двух государств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в случае роста спроса у перевозчиков есть возможность увеличить количество выполняемых рейсов на линии.

13 января стало известно, что китайская авиакомпания China Southern до 30 марта остановила прямые рейсы по маршруту Москва — Пекин. В ассоциации туроператоров России отметили, что по маршруту Москва — Пекин рейсы выполняют четыре авиакомпании: кроме China Southern это «Аэрофлот», China Eastern и Hainan Airlines.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.