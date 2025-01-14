Подросток угодил под колеса поезда в Петербурге, его не спасли

В Петербурге подросток угодил под поезд, его не спасли

В Петербурге подросток 2010 года рождения угодил под поезд, его не удалось спасти. Об этом сообщает Западное МСУ на транспорте СК России.

По информации ведомства, инцидент произошел 14 января на железнодорожной станции Царское Село, расположенной в городе Пушкине. Подросток получил травмы на путях — детали и обстоятельства случившегося не уточняются. Ему оказали медицинскую помощь, однако спасти несовершеннолетнего не удалось.

Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. Сотрудники правоохранительных органов проводят осмотр места происшествия, организован комплекс следственных действий.

До этого в Ленинградской области электричка протаранила выехавшее на пути такси. Машинист попытался экстренно затормозить, но расстояния до машины было слишком мало и столкновения не удалось избежать.

Ранее мужчина с верхней полки поезда упал на беременную россиянку.