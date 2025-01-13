Мужчина с верхней полки поезда упал на беременную россиянку

Мужчина упал с полки на беременную учительницу в поезде, следовавшем в Петербург

Пассажир поезда Самара — Санкт-Петербург упал с верхней полки на беременную соседку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел 12 января, когда состав следовал по территории Московской области. По информации издания, мужчина спикировал на женщину со второй полки. Все произошло неожиданно, и пассажирка не успела среагировать. Пострадавшей оказалась учительница младших классов из Северной столицы.

Женщина на момент ЧП находилась на четвертом месяце беременности. Ее доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение, а также перелом костей правой стопы.

Другая информация о случившемся отсутствует.

До этого в Минеральных Водах из-за кишечной инфекции 18 пассажиров поезда, в том числе 12 детей, сняли с рейса.

Ранее в Ярославской области поезд сбил женщину в наушниках.