Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ленобласти электричка протаранила выехавшее на пути такси, пассажирка не выжила

Прокуратура начала проверку после ДТП с электричкой и такси в Ленобласти

В Ленобласти транспортная прокуратура начала проверку в связи с трагическим ДТП на железнодорожном переезде во Всеволожском районе. Об этом сообщила региональная пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, утром 12 января легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд в поселке Щеглово перед приближающимся пригородным электропоездом на запрещающий сигнал. Машинист электрички попытался экстренно затормозить, но расстояния до машины было слишком мало и столкновения не удалось избежать.

В пресс-службе МВД уточнили, что в результате столкновения в самом электропоезде, по предварительным данным, пострадавших нет, однако пассажирка такси столкновения не пережила. По факту аварии проводится проверка.

В конце декабря во Всеволожском районе произошло ДТП с участием автобуса и поезда. В аварии пострадали шесть человек, которые находились в автобусе, госпитализация понадобилась только двоим, один из них – ребенок. У пассажиров диагностировали осколочные травмы и ушибы. Водителя легковой машины спасти не смогли, его машина сгорела за 15 минут.

Ранее в Волгоградской области шесть человек пострадали в аварии на дороге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами