В Ленобласти электричка протаранила выехавшее на пути такси, пассажирка не выжила

Прокуратура начала проверку после ДТП с электричкой и такси в Ленобласти

В Ленобласти транспортная прокуратура начала проверку в связи с трагическим ДТП на железнодорожном переезде во Всеволожском районе. Об этом сообщила региональная пресс-служба ведомства.

По данным ведомства, утром 12 января легковой автомобиль выехал на железнодорожный переезд в поселке Щеглово перед приближающимся пригородным электропоездом на запрещающий сигнал. Машинист электрички попытался экстренно затормозить, но расстояния до машины было слишком мало и столкновения не удалось избежать.

В пресс-службе МВД уточнили, что в результате столкновения в самом электропоезде, по предварительным данным, пострадавших нет, однако пассажирка такси столкновения не пережила. По факту аварии проводится проверка.

В конце декабря во Всеволожском районе произошло ДТП с участием автобуса и поезда. В аварии пострадали шесть человек, которые находились в автобусе, госпитализация понадобилась только двоим, один из них – ребенок. У пассажиров диагностировали осколочные травмы и ушибы. Водителя легковой машины спасти не смогли, его машина сгорела за 15 минут.

Ранее в Волгоградской области шесть человек пострадали в аварии на дороге.