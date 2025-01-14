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Севший на мель танкер «Волгонефть-239» обнесут с двух сторон валом

Куренков: после окончания обвалования продолжится работа по выкачиванию топлива

Начат следующий этап ликвидации разлива мазута из севшего на мель танкера «Волгонефть-239». Об этом сообщил глава МЧС РФ Александр Куренков, передает пресс-служба ведомства.

«Второй этап, к которому мы подходим именно сегодня, — это обвалование. Принято решение, вот буквально только, чтобы это обвалование делать с двух сторон. После окончания обвалования продолжится работа по подогреву оставшегося топлива и его выкачиванию», — сказал он.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», из которых в Черное море вылилось почти 3,8 тыс. тонн мазута. Сообщалось, что с момента загрязнения с пляжной территории Анапы и Темрюкского района вывезли более 102 тысяч тонн загрязненного песка и грунта, спасли почти пять тысяч птиц.

10 января оперштаб Кубани сообщил, что в Темрюкском районе Краснодарского края произошел новый выброс мазута — с кормы танкера «Волгонефть-239», выброшенной морем в районе поселка Тамань.

Ранее сообщалось, что на пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка.

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