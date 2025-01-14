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На пляжах Анапы испытали новую машину для очистки песка

В Анапе новая машина очистила от мазута 900 квадратных метров пляжа

В Анапе 13 января новые машины очистили 900 квадратных метров пляжа от мазута. Об этом сообщает издание «БезФормата».

«Аппарат пропускает песок через сито с маленькими ячейками размер всего 2,5 мм, после чего исходный материал разделяют на три разных фракции: песок без видимых следов нефтепродуктов, мусор и куски мазута от среднего размера до достаточно крупных», — говорится в сообщении.

В оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что дополнительные исследования покажут, насколько безопасным является песок, очищенный таким способом, а также для каких целей можно будет применять новую технику на пляжах.

Уточняется, что после проведенных тестов специалисты взяли пробы материалов, которые планируют изучить в лаборатории экотоксикологического анализа почв МГУ им. Ломоносова.

До этого сообщалось, что в Калининграде продают отреставрированный автомобиль ГАЗ-13 «Чайка» за 15 млн рублей.

Ранее петербурженки получили химический ожог в автобусе.

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