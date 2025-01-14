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СК возбудил дело на бизнесмена, похитившего миллионы на гособоронзаказе

СК возбудил дело о мошенничестве в отношении бизнесмена Амбарцумяна
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Максим Блинов/РИА Новости

Следственный комитет возбудил уголовное дело против бизнесмена Армена Амбарцумяна, похитившего миллионы рублей на гособоронзаказе по ремонту объектов Балтийского флота. Об этом сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК России, передает РИА Новости.

По данным пресс-службы, мужчина подозревается по статье о мошенничестве в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ). Для исполнения договора была выделена сумма в 215 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что в июне 2022 года Амбарцумян при исполнении ГОЗ путем подлога документов о якобы выполненных работах совершил многомиллионное хищение бюджетных средств. На имущество бизнесмена наложили арест в качестве обеспечительной меры из-за причиненного ущерба.

До этого сообщалось, что в уголовном деле о поставке Вооруженным силам России некачественных бронежилетов появился новый фигурант — Михаил Богданов.

Ранее ФСБ провела обыски у руководства трех заводов по делу о мошенничестве.

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