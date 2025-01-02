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Назван эффективный метод борьбы с ожирением внутенних органов

НFТ: тренировки четыре раза в неделю защищают от висцерального ожирения
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Профессор Мельбурнского университета (Австралия) Джеймс Томпсон представил новую методику избавления от излишков жира, окружающего внутренние органы. Она предполагает выполнение двух силовых и двух кардио-тренировок в неделю. Об этом сообщает издание Health & Fitness Today (НFТ).

Инновационный подход заключается в грамотном чередовании физических нагрузок с периодами восстановления.

«В первые два дня нужно выполнять аэробные упражнения средней интенсивности, к которым относятся плавание, бег и езда на велосипеде. Следующие 48 часов отводятся умеренным по сложности силовым тренировкам, которые можно выполнять в домашних условиях», — поясняет Томпсон.

Особенность методики состоит в том, что оставшиеся три дня недели можно провести без строгих ограничений. В период отдыха допустимы послабления в питании и отказ от тренировок. Эксперт подчеркивает двойной эффект программы — кардионагрузки ускоряют метаболизм и сжигание жира, а силовые упражнения формируют мышечный корсет.

Новый метод снижения веса уже протестировали на 180 добровольцах из Австралии. Спустя три месяца регулярных занятий окружность талии участников уменьшилась в среднем на 5,5 сантиметров.

Профессор Томпсон отметил, что избыточные жировые отложения в области живота существенно повышают риск развития диабета и гипертонии. Критическими показателями считаются обхват талии более 106 сантиметров у мужчин и 94 сантиметров у женщин.

Ранее был найден новый регулятор веса в организме.

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