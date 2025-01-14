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Эксперты рассказали, как правильно ухаживать за шерстью питомцев дома

В Центре изучения животных призвали регулярно мыть и вычесывать питомцев
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Sorapop Udomsri/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы избежать проблем с шерстью и кожей у собак и кошек, их необходимо регулярно мыть и вычесывать. Об этом напомнили эксперты Центра изучения питания и благополучия животных. Слова экспертов приводит РИАМО.

Вычесывание специалисты советуют проводить не реже, чем раз в неделю, чтобы своевременно удалять отмершие волоски, улучшать вентиляцию шерсти и предотвращать ее спутывание.

Когда пришло время купать питомца, расчесать его нужно до мытья, пока шерсть еще сухая, рекомендуют в Центре.

«Немногие знают, что шампунь для животных нельзя наносить сразу на шерсть. Сначала его нужно разбавить с водой в отдельной емкости и взбить до образования пены. Это поможет равномерно распределить средство, и его будет легче смыть», — отметил один из экспертов.

Ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц до этого объяснил, почему собаки могут линять зимой. Несвоевременное обновление шерсти, по его словам, может запуститься из-за одежды, поскольку она нарушает терморегуляцию у питомцев.

Кроме того, процесс линьки может запускать неправильное питание, добавил кинолог.

Ранее собаководам рассказали, как уберечь лапы питомца от обморожения и порезов.

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