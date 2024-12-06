Собаководам рассказали, как уберечь лапы питомца от обморожения и порезов

Зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если же животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск. Средство необходимо наносить до выхода на улицу на сухие лапы.

«Будьте внимательны на прогулке, не позволяйте собаке прыгать в кучи со снегом, избегайте прогулок по льду (собака может поскользнуться и повредить лапы), дома проверяйте состояние лап и приобретайте специальные защитные средства, чтобы уберечь вашего питомца от неприятностей», — сказал кинолог.

После прогулки он посоветовал тщательно мыть лапы питомца и насухо вытирать полотенцем. После водных процедур следует наносить специальный увлажняющий крем, чтобы предотвратить образование трещин, заключил эксперт.

До этого Голубев предупреждал, что прогулки с собакой в темное время суток более рискованны, чем днем. Чтобы обезопасить питомца в вечернее время, специалист посоветовал приобрести маячок или специальный светящийся ошейник. Также важно снабдить животное светоотражающими элементами, чтобы водитель мог вовремя среагировать, в случае если любимец окажется на дороге.

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