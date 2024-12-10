Кинолог объяснил, почему собаки могут линять зимой

Несвоевременное обновление шерсти у собак зимой может запуститься из-за одежды, потому что она нарушает терморегуляцию у питомцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

По его словам, животные не приспособлены к ношению свитеров и комбинезонов.

«У животных прекрасная терморегуляция: они босиком по снегу ходят, на снегу спят, лежат на льду и так далее. Собака никогда не мерзнет. Она даже мокрая не мерзнет, потому что у нее не намокает кожа. У нее может быть мокрая шерсть, но, кожа не намокает, потому что она смазана надкожным жиром, находящимся у корней волос», — пояснил Карапетьянц.

Кроме того, процесс линьки может запускать неправильное питание, добавил кинолог. Он также советует регулярно ухаживать за шерстью собак и расчесывать ее, чтобы нормализовать процесс линьки.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов. Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если же животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск.

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