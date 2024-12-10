Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кинолог объяснил, почему собаки могут линять зимой

Кинолог Карапетьянц: собаки могут линять зимой из-за одежды

close
Al More/Shutterstock/FOTODOM

Несвоевременное обновление шерсти у собак зимой может запуститься из-за одежды, потому что она нарушает терморегуляцию у питомцев. Об этом Pravda.Ru рассказал ректор Первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.

По его словам, животные не приспособлены к ношению свитеров и комбинезонов.

«У животных прекрасная терморегуляция: они босиком по снегу ходят, на снегу спят, лежат на льду и так далее. Собака никогда не мерзнет. Она даже мокрая не мерзнет, потому что у нее не намокает кожа. У нее может быть мокрая шерсть, но, кожа не намокает, потому что она смазана надкожным жиром, находящимся у корней волос», — пояснил Карапетьянц.

Кроме того, процесс линьки может запускать неправильное питание, добавил кинолог. Он также советует регулярно ухаживать за шерстью собак и расчесывать ее, чтобы нормализовать процесс линьки.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев до этого говорил, что зимой во время прогулок собака может легко поранить лапы, получить обморожение или аллергию из-за реагентов. Защитить лапы питомца, по его словам, можно с помощью специальной обуви. Если же животное наотрез отказывается ее надевать, подойдет защитный крем или воск.

Ранее кинолог раскрыл, любят ли собаки музыку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами