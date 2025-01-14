Россиянка сняла врача реанимации в неадекватном состоянии

В Усмани женщина пожаловалась на врача реанимации в неадекватном состоянии

Жительница Липецкой области пожаловалась на врача больницы в Усмани, которая якобы посещает работу в состоянии опьянения. Видео с медиком, снятое женщиной, опубликовал Telegram-канал «Липецк с огоньком».

На кадрах пациентка подходит к другой женщине, которая, как утверждает первая, работает реаниматологом в стационаре и ведет себя неадекватно. На вопрос автора видео «Что вы употребляли сегодня?» женщина на камеру заявляет, что принимала стимуляторы нервной системы.

«Я? Амфетамин! Наркотик,» — то ли в шутку, то ли в серьез заявляет собеседница, после чего медик проходит в служебное помещение, а пациентка продолжает возмущаться ее состоянием.

Комментарии официальных ведомств по поводу опубликованного ролика не поступили.

До этого прокуратура Челябинской области заинтересовалась врачом из больницы Коркино: сразу несколько пациентов пожаловались на то, что доктор ведет прием в нетрезвом состоянии.

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