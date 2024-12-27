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Дело возбудили после нападения пьяного пациента на фельдшера на Алтае

На Алтае возбудили дело после нападения пьяного пациента на фельдшера
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press

На Алтае возбудили уголовное дело после инцидента с нападением пьяного пациента на фельдшера скорой помощи. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По информации ведомства, СУ СК России по региону возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования.

Инцидент произошел в городе Бийске, когда пьяного мужчину везли в больницу на автомобиле скорой помощи — у него зафиксировали множество травм. По словам фельдшера, в какой-то момент во время транспортировки пациент внезапно проявил агрессию и набросился на него. После случившегося врач написал по факту произошедшего заявление в правоохранительные органы. Довезли ли медики пациента в пункт назначения, не уточняется.

Ранее сотрудник психологической службы избил фельдшера в Петербурге и стал фигурантом дела.

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