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Российские подростки толпой избили сверстника ради мести

Mash: в Башкирии подростки ради мести толпой избили сверстника
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Depositphotos

В Башкирии подростки толпой избили сверстника ради мести за товарища. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Стерлитамаке. Толпа 16-летних подростков ворвалась в подъезд, где проживает их сверстник, и избили его. При этом все произошедшее они сняли на видео. Несовершеннолетние напали на него якобы для того, чтобы отомстить за товарища, однако о ком идет речь, пострадавший не понял.

По словам родителей пострадавшего, один из агрессоров давно «точил зуб» на подростка и говорил, что имеет к нему «спортивный интерес». Информации о состоянии несовершеннолетнего не поступало. Родители избитого подростка обратились за помощью в правоохранительные органы.

До этого в Казани конфликт в подъезде закончился массовой дракой. Услышав от жильцов дома о правоохранительных органах, нападавшие скрылись.

Ранее следователи завели уголовное дело после массовой драки в Уфе.

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