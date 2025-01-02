Массовая драка произошла в подъезде в Казани

В Казани конфликт в подъезде закончился массовой дракой. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион116 Казань».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в жилом комплексе «Салават Купер». Толпа неизвестных жестоко избила двоих молодых людей.

После этого злоумышленники бросили истекающих кровью пострадавших возле подъезда. Услышав от жильцов дома о правоохранительных органах, нападавшие скрылись. Сейчас полицейские занимаются их поисками.

До этого в Подмосковье три человека попали в больницу после массовой драки. По версии правоохранителей, между двумя группами людей произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из участников выстрелил. Сотрудники ведомства изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в установленном порядке.

Ранее в Нижнем Новгороде компания мужчин вытащила россиянина из машины и избила лопатой.