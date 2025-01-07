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Следователи завели уголовное дело после массовой драки в Уфе

СК начал проверку обстоятельств масштабной драки в центре Уфы

Следственный комитет завел уголовное дело после массовой драки в Уфе. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал UTV.

По данным канала, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 января на улице Коммунистической. Очевидец рассказал, что парни сначала громко ругались, но постепенно словесная перепалка переросла в драку, в которой участвовали десятки человек. Позже все успокоились и разъехались.

Тем не менее видео распространилось в соцсетях и им заинтересовались в правоохранительных органах. В СК завели уголовное дело о групповом хулиганстве. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки.

В начале января в Казани произошел конфликт в подъезде, который закончился массовой дракой. По информации Telegram-каналов, инцидент случился в жилом комплексе «Салават Купер». Толпа неизвестных жестоко избила двоих молодых людей.

После этого злоумышленники бросили истекающих кровью пострадавших возле подъезда. Услышав от жильцов дома о правоохранительных органах, нападавшие скрылись. Сейчас полицейские занимаются их поисками.

Ранее в Кургане клиентка оттаскала работницу ПВЗ за волосы из-за отказа оформлять возврат.

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