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Новосибирцы, виновные в убийстве студентки, вышли на свободу раньше срока

Виновные в убийстве 19-летней студентки вышли на свободу на 15 лет раньше срока
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Россия 1

Двое жителей Новосибирска, приговоренные на двоих к 40 годам колонии за убийство и изнасилование 19-летней студентки, вышли на свободу на 15 лет раньше срока. Об этом сообщило издание NGS.ru.

Сергей Ю. и Максим О. в 2018 году изнасиловали и убили Кристину Приходько, заманив ее в коттедж под предлогом уборки.

Первому предъявили обвинения по статьям об убийстве, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, краже и похищении документов. Его приговорили к 22 годам колонии строгого режима, а его подельника — к 18 годам без возможности выйти досрочно, но несколько дней назад отец девушки узнал, что оба преступника на свободе.

Они смогли освободиться спустя шесть лет заключения, заключив контракт и уйдя в зону военной операции на Украине. Отец Кристины рассказал, что в феврале прошлого года Максим О. покинул колонию и отправился в зону конфликта.

«По моим данным, он получил ранение, выплаты и купил в Оренбурге квартиру. Второй, Сергей Ю., 21 декабря прошлого года тоже отправился на СВО. Как раз в годовщину убийства моей дочери. При этом руководство ИК-18 мне говорило, что они никогда такого не возьмут. Сейчас он находится где-то в учебном центре», — сказал мужчина изданию.

В ноябре стало известно, что бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которых обвиняли в нападении на женщину в Свердловской области, вышли из СИЗО и уехали в зону проведения военной операции.

Ранее из колонии освободился главарь банды 90-х Сергей Захаров.

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