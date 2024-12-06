Из колонии освободился один из самых лютых бандитов 90-х Захаров

Из владимирской колонии №3 освободили главаря банды «Захаровских» Сергея Захарова. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Мужчина провел в заключении почти четверть века. В 1992 году он собрал банду из спортсменов — вместе они орудовали на территории Московского региона. На их счету были десятки похищений и убийств. Бригада требовала за заложников выкуп, но после получения денег людей уже не возвращали.

В 2000 году представители бизнеса, в том числе, которые находились под защитой «Захаровских», пошли в полицию. В 2001 году главаря и его подельников задержали. Мосгорсуд приговорил Захарова к 21 году лишения свободы, но в 2019 году осужденный признался еще в трех расправах, и срок увеличили. В 2024 году отбывший наказание заключенный вышел на свободу, сейчас мужчине 55 лет.

Ранее в Копейске из колонии освободился «Лесопарковый маньяк» Корочкин.