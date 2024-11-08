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Обвиняемые в разбое экс-бойцы ЧВК «Вагнер» уехали из СИЗО в зону СВО

Ura.ru: обвиняемые в нападении на женщину экс-бойцы ЧВК «Вагнер» уехали на СВО

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Евгений Биятов/РИА Новости

Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» Роман Калмыков и Иван Комаров, которых обвиняли в нападении на женщину в Свердловской области, вышли из СИЗО и уехали в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на жену одного из мужчин.

По словам супруги Комарова, 1 августа экс-вагнеровцы подписали контракты с Минобороны РФ и уехали на фронт, а уголовное дело в их отношении было прекращено.

Мужчин обвиняли в разбойном нападении на жительницу Североуральска в январе текущего года. По версии следствия, вагнеровцы, будучи пьяными, отобрали у женщины два телефона, деньги и цепочку. Сама потерпевшая утверждает, что ее, помимо прочего, изнасиловали. Она выразила возмущение тем, что мужчин отпустили на свободу.

В ноябре в Екатеринбурге задержали 32-летнего оператора противотанкового ракетного комплекса (ПТРК), принимавшего участие в СВО. У мужчины нашли наркотики. Против него возбуждено уголовное дело, которое расследует Военно-следственный отдел по Екатеринбургскому гарнизону.

Ранее сообщалось, что жительнице Нижегородской области предложили уйти на СВО за кражу 29 пачек сливочного масла.

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