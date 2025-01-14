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В Москве девушка ради тик-тока сильно пнула в спину маленького мальчика

Baza: в Москве девушка ради тик-тока сильно пнула в спину маленького мальчика
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user3826502939884/TikTok

В Москве девушка ради съемки тик-тока сильно пнула в спину маленького мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, две девушки поставили плачущего маленького сына одной из них на кровать. После этого одна из них сильно пнула мальчика ногой в спину и стала танцевать. При этом ребенок отлетел.

После этого девушки загрузили снятое видео в TikTok. Кадры попались на глаза сотрудникам правоохранительных органов, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Стражи порядка ищут героинь ролика.

До этого российский тренер пнула воспитанницу на соревнованиях по бадминтону, которые проходили в городе Орле. На кадрах видно, как женщина кричит на девочку, а затем начинает применять физическую силу.

Ранее неадекватный мужчина с топором пытался напасть на ребенка в российском регионе.

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