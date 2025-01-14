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Неадекватный мужчина с топором пытался напасть на ребенка в российском регионе

В Томской области мужчина с топором пытался напасть на ребенка

В Томской области неизвестный мужчина, вооруженный топором, пытался напасть на ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в поселке Аникино. Неадекватный мужчина с топором в руках попытался напасть на ребенка. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленник бьет инструментом по двери, в которую зашел ребенок.

Сообщается, что родители решили придать инцидент огласке в связи с бездействием правоохранительных органов. Прочие детали и обстоятельства случившегося на данный момент не уточняются.

До этого под Калининградом пассажирка автобуса пнула в живот туристку из Москвы, у которой заплакал ребенок. После этого водитель остановил автобус и потребовал прекратить рукоприкладство, остальные пассажиры во время конфликта молчали.

Ранее житель Волгоградской области изрезал работников и посетителей подмосковного супермаркета.

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