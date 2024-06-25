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Лидера «независимой Ичкерии» обвинили в создании террористического батальона для ВСУ

Закаева обвинили в создании террористического батальона для ВСУ

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Stephen Hird/Reuters

Ахмед Закаев*, который самопровозгласил себя главой «независимой Чеченской Республики Ичкерия», обвиняется в создании террористической группировки в пользу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы уголовного дела.

В июле 2022 года, находясь на украинской территории, Закаев объявил себя лидером так называемой независимой Чеченской Республики Ичкерия и объединился с Юсуповым*, Джамбетовым и другими неопределенными лицами, разделяющими общие ценности, направленные на военные действия в пользу ВСУ против Вооруженных сил России.

Он создал террористическую организацию под названием «Отдельный батальон особого назначения министерства обороны Чеченской Республики Ичкерия в составе иностранного легиона Украины», говорится в материалах уголовного дела.

В прошлом году президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили «орден имени Джохара Дудаева» от представителей «Чеченской Республики Ичкерия», соответствующее фото опубликовали на сайте офиса украинского лидера.

*Закаев и Юсупов внесены Росфинмониторингом в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

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