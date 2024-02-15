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На Украине открыли мемориальную доску Дудаеву

В Полтаве открыли мемориальную доску лидеру чеченских сепаратистов Дудаеву

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Игорь Михалев/РИА «Новости»

В украинском городе Полтаве открыли мемориальную доску лидеру чеченских сепаратистов Джохару Дудаеву. Об этом сообщил украинский телеканал «Суспільне» («Общественное»).

По его информации, мемориальную доску установили на доме, где с 1985 по 1987 год жил Дудаев. Здание находится на улице, которая названа в честь него же.

Открытие посетил так называемый эмиссар чеченских террористов Ахмед Закаев. Он с 1995 по 2000 год активно участвовал в организации на территории РФ вооруженных групп, одну из которых, численностью до 1,5 тысячи человек, возглавлял лично.

В апреле 2023 года президенту Украины Владимиру Зеленскому вручили «орден имени Джохара Дудаева» от представителей «Чеченской Республики Ичкерия».

В октябре 2022 года Верховная рада Украины большинством голосов признала независимость «Чеченской Республики Ичкерия».

До этого власти Киева назвали одну из улиц города именем лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева.

Непризнанная «Чеченская Республика Ичкерия» была создана в 1991 году после распада Советского Союза. Де-факто она была ликвидирована во время второй чеченской кампании в 2000 году.

Ранее Кадыров рассказал о сотрудничестве ичкерийцев и украинских формирований.

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