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Мужчина, пострадавший от нападения мигранта в аэропорту Красноярска, попал в реанимацию

В Красноярске мужчина, пострадавший о нападения в аэропорту, попал в реанимацию
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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Красноярске мужчина, который пострадал от нападения мигранта в аэропорту, попал в отделение реанимации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на комментарий регионального минздрава, предоставленный агентством ТАСС.

По информации издания, 14 января в минздраве региона сообщили, что пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации в стабильном состоянии. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь, сейчас он продолжает лечение и реабилитацию.

До этого в Красноярске возбудили уголовное дело на мигранта, который напал с ножом на двух человек в аэропорту. Фигуранта задержали, в данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения. Во время допроса он рассказал, что совершил нападение из-за ревности.

Ранее в Нижегородской области муж ударил ножом супругу в шею во время ссоры.

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