Мигрант с ножом напал на двух человек в аэропорту Красноярска и стал фигурантом дела

В Красноярске возбудили дело на мигранта, напавшего на людей с ножом

В Красноярске возбудили уголовное дело на мигранта, который напал с ножом на двух человек в аэропорту. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУТ СК России.

По предварительной информации ведомства, инцидент произошел 13 января на первом этаже аэровокзального комплекса. Иностранец с ножом без видимых причин напал на двух человек и попытался нанести им удары по телу острым предметом. Действия злоумышленника пресекли граждане.

В отношении мигранта возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Фигуранта задержали, в данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

До этого стало известно, что правоохранители установили личность нападавшего. По данным канала, им оказался 40-летний мужчина. Во время допроса он рассказал, что совершил нападение из-за ревности.

Ранее в Нижегородской области муж ударил ножом супругу в шею во время ссоры.