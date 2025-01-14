Планировавший отравить работников ОПК в Ярославской области арестован

Злоумышленник, который намеревался отравить работников предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ярославской области, заключен под стражу до 7 марта Кировским районным судом Ярославля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд Ярославля 10 января 2025 года избрал в отношении мужчины 1984 года рождения, обвиняемого в совершении преступлений... меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 7 марта 2025 года», — заявили в суде.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России 14 января сообщили, что в Ярославской области Федеральной службе безопасности удалось предотвратить теракт, направленный против сотрудников оборонного предприятия. По данным ФСБ, украинские спецслужбы через своего агента в России хотели отравить работников предприятия, залив отравляющие вещества в их автомобили.

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