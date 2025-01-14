ФСБ предотвратила теракт против сотрудников оборонного предприятия под Ярославлем

В Ярославской области Федеральной службе безопасности удалось предотвратить теракт, направленный против сотрудников оборонного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает ТАСС.

По данным ФСБ, украинские спецслужбы через своего агента в России хотели отравить работников предприятия, залив отравляющие вещества в их автомобили.

«Задержан гражданин России, изъявший из оборудованного украинскими спецслужбами тайника две емкости с опасными химическими веществами, вызывающими ожоги дыхательных путей с возможным летальным исходом, которые он планировал залить в воздуховоды автомобилей работников предприятия», — говорится в сообщении.

В ФСБ заявили, что его деятельность координировалась с территории Украины через мессенджеры.

5 января Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу троих подростков, подозреваемых в подготовке теракта в городе. По данным следствия, они приобрели компоненты, изготовили взрывное устройство и электродетонатор и намеревались совершить теракт в месте массового пребывания людей.

Ранее жителя Сургута отправили на девять лет в колонию по обвинению в финансировании ВСУ.