Глава Татарстана рассказал, как атаки БПЛА повлияли на работу предприятий

Минниханов: все предприятия Казани на фоне атаки беспилотника работают штатно

Все предприятия Казани работают в штатном режиме после утренней атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале.

«Выехал на место пожара, который возник в результате атаки беспилотника. <...> Заслушал доклады, пострадавших и серьезных разрушений нет. Все предприятия города работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Утром 14 января на предприятии «Танеко» в Нижнекамске в Татарстане прозвучали сигналы тревоги.

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».

Также на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным Mash, всего ВСУ массово атаковали 12 регионов РФ этой ночью.

Ранее в аэропорту Казани вводились ограничения на полеты.