Беспилотник пытался атаковать завод в Казани

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать авиастроительный завод в Казани. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

«Украинский БПЛА пытался атаковать авиастроительный завод», — говорится в публикации.

В итоге дрон ликвидировали с помощью системы противовоздушной обороны (ПВО).

После атаки жители пригорода Казани рассказали о прозвучавших в районе СНТ «Сирень» взрывах.

До этого Telegram-канал Mash сообщал, что российские военнослужащие сбили два украинских дрона после попытки атаки ВСУ на нефтеперекачивающую станцию в Альметьевске.

Утром 14 января сообщалось, что в городе объявили угрозу атаки беспилотников. В промышленной зоне города проводятся мероприятия по антитеррористической защищенности. В целях обеспечения безопасности все экстренные и оперативные службы приведены в боевую готовность.

Этим же утром в пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Telegram-канал Mash писал, что целью атаки мог быть завод «Казаньоргсинтез».

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.